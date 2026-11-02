Trump ironise sur la popularité grandissante de Rubio et évoque son possible limogeage

Lors d’un meeting de campagne à Salina, dans le Kansas, le dimanche 1er novembre 2026, Donald Trump a lancé une pique à Marco Rubio, secrétaire d’État américain, sur scène. Alors que ce dernier s’approchait, le président a plaisanté sur sa popularité : « Oh, regardez-le, il devient un peu trop populaire. Je ne suis pas content de ça. » Il a ajouté, toujours sur le ton de la blague : « S’il devient encore plus populaire, je vais dire : vous êtes viré. »

En effet, ce n’est pas la première fois que Trump lance des plaisanteries sur son chef de la diplomatie. Il avait déjà raillé les chaussures de Rubio, qu’il jugeait trop grandes, avant de lui en offrir une paire selon le site Atlanta Black Star. Pour son 55e anniversaire en mai, la Maison Blanche et le président lui ont offert un cadre regroupant 68 mèmes « Rubio Realizing », selon Axios. Le Daily Beast rapportait début 2026, que Trump avait soutenu un projet visant à installer Rubio à la tête de Cuba.

Une réponse sérieuse, puis un compliment

Prenant la parole, Rubio a répondu que le travail le plus important d’un président est d’assurer la sécurité des familles, et « aucun président de son vivant n’a fait cela mieux que Trump ». Le président a ensuite salué son travail, puis a qualifié Rubio de « gars formidable », qui pourrait être considéré comme le « meilleur secrétaire d’État » que le pays ait eu.

Pour rappel, Rubio occupe une place centrale dans l’administration Trump. Secrétaire d’État, il s’est vu confier en janvier 2026, de nouvelles responsabilités concernant le Venezuela, après une opération militaire américaine ayant conduit à la capture du président vénézuélien. Le Daily Beast le décrit comme l’un des collaborateurs les plus proches de Trump, alors qu’il était auparavant l’un de ses adversaires les plus virulents.