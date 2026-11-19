Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a salué un jour historique ce jeudi 19 novembre 2026 : le drone de combat Bayraktar Kızılelma vient d’entrer dans l’inventaire des forces armées de la Turquie. Il a réagi sur son compte X, quelques heures après la livraison des trois premiers appareils par le constructeur Baykar. Ainsi, Ankara voit aboutir un programme lancé il y a près de quatre ans et demi, et le chef de l’État y trouve déjà un atout pour son armée.

Erdoğan a publié un message en forme de bilan et de vœu : « Aujourd’hui est un jour historique où un grand rêve devient réalité… Notre avion de combat sans pilote Bayraktar Kızılelma, après des années de travaux et de grands efforts, a été intégré à l’inventaire de nos Forces armées turques. Je crois que notre glorieuse armée courra de victoire en victoire avec le Bayraktar Kızılelma, et je souhaite que ce développement source de fierté soit béni et propice ». Il a joint à son texte une photo prise devant l’appareil, au milieu de la foule d’un salon aéronautique.

Puis Selçuk Bayraktar, président de Baykar, a repris le même registre en parlant d’un tournant pour l’aviation militaire : « Notre rêve de vingt ans, notre idéal, le Kızılelma entre en service. Pour la première fois dans le monde, un avion de combat sans pilote entre dans un inventaire. Nous sommes fiers de livrer trois Kızılelma à nos forces de sécurité pour protéger chaque parcelle de notre territoire et de notre ciel ». Toutefois, cette « première mondiale » est une affirmation de l’entreprise, qu’aucune source indépendante n’a confirmée à ce stade.

Trois appareils livrés après 600 sorties

Selon Baykar, les trois exemplaires ont franchi les essais de réception avant leur remise aux forces de sécurité turques. Les tests et l’entraînement ont représenté 600 sorties au total. En revanche, l’entreprise n’a pas précisé quelle branche de l’armée a reçu les appareils. Elle ne donne pas non plus de calendrier pour leur emploi opérationnel.

Un drone à réaction qui a déjà tiré des missiles

Le Kızılelma est un drone à réaction, conçu pour des missions air-air comme air-sol. En effet, Baykar rappelle un essai mené le 29 novembre 2025 au large de Sinop : l’appareil a détruit une cible à réaction avec le missile Gökdoğan, tiré au-delà de la portée visuelle, après désignation par le radar MURAD de l’industriel turc Aselsan. Aucun autre drone de combat n’avait réussi un tir de ce type, d’après le constructeur. Ensuite, le Kızılelma a touché une cible avec le missile supersonique JET-230 en juillet 2026, toujours selon Baykar.

Cette entrée en service renforce aussi la position de l’entreprise sur le marché des drones. Baykar annonce 2,2 milliards de dollars d’exportations en 2025, soit plus de 90 % de son chiffre d’affaires, et des contrats avec 40 pays pour ses drones Bayraktar TB2 et Akıncı. Dès lors, Ankara dispose d’un drone de combat à réaction en service, que le constructeur pourrait proposer à ses clients étrangers.