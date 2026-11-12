UEMOA : la CDC Bénin prépare une première émission obligataire pouvant atteindre 30 millions $

La Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) se prépare à lancer sa toute première émission obligataire sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’emprunt pourrait atteindre 30 millions de dollars, sur une maturité envisagée de cinq ans. L’opération a été annoncée le vendredi 6 novembre et bénéficie de l’accompagnement de l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) dans le cadre du « Bond Accelerator Program », en partenariat avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et avec le soutien financier du Luxembourg.

Rappelons qu’en février 2022, le Bénin a émis un emprunt à 20 ans, la plus longue maturité jamais proposée sur ce marché. En janvier 2026, deux emprunts obligataires de l’État du Bénin, pour près de 142 milliards FCFA, ont été cotés à la BRVM. En juillet 2025, le pays a levé 33 milliards de francs CFA (58 millions de dollars) sur des bons du Trésor à 91 jours, dépassant son objectif initial de 30 milliards.

Un financement destiné aux PME dirigées par des femmes

Les fonds mobilisés vont servir à financer des PME dirigées par des femmes, dans le cadre du programme WEDAF. Ce programme, soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, vise à améliorer l’accès au crédit de plus de 10 000 entreprises féminines.

Su moins 60 % des obligations devront être souscrites par des investisseurs privés selon les documents préparatoires. Un mécanisme de garantie partielle est prévu pour sécuriser l’opération. La Société financière internationale (SFI) pourrait intervenir comme investisseur de référence.

L’initiative répond aussi à un enjeu de diversification des ressources de la CDC Bénin. Sa directrice générale, Maryse Lokossou, a indiqué en septembre 2026, que plus de 76 % de ses financements provenaient encore de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Les conditions définitives de l’émission ne sont pas encore arrêtées.