Ukraine : après de fausses alertes de radiation à Kiev, l’armée appelle au calme

En Ukraine, des alertes sur les dangers aériens et radiologiques sèment la confusion. Alors que la carte des menaces affichait un niveau de danger rouge sur l’ensemble du territoire, les utilisateurs de l’application Air Alarm ont reçu ce 1er novembre des avertissements sur des risques radiologiques, chimiques et de combats de rue. Sur Telegram, l’armée de l’air ukrainienne a relayé un message qu ‘« Il n’y a aucune menace radiologique ! ». Les forces armées demandent à la population de garder son calme et de suivre les communiqués officiels.

L’application ukrainienne Air Alarm est utilisée pour avertir la population des menaces aériennes et des risques liés aux frappes russes. Elle a été lancée en mars 2022 par l’entreprise Ajax Systems et la société Stfalcon, avec le soutien du ministère de la Transformation numérique. En août 2022, elle a été enrichie d’alertes chimiques et radiologiques.

Des précédents qui inquiètent

Pour mémoire le 7 septembre 2025 à Kropyvnytskyi, une alerte de risque radiologique a été affichée sur le service « Air Alert » à 22h49, avant d’être annulée une minute plus tard. Andrii Raikovych, chef de l’administration militaire régionale de Kirovohrad, a expliqué : « Il n’y a aucune menace de danger radiologique ». Dans la région de Poltava en août 2025, une défaillance du système avait déclenché une alerte radiologique au lieu d’une alerte aux drones Shahed, selon le gouverneur régional Volodymyr Kohut. Les autorités rappellent que les sirènes de rue et les publications officielles des administrations régionales restent la source la plus fiable pour se protéger.