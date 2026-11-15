Ukraine : l'OTAN, point de friction entre Moscou et Washington

Les États-Unis auraient évoqué avec l’Ukraine un retrait du Donbass contre une adhésion à l’Otan, alors que la Russie demande un recul de l’Alliance en Europe. L’Otan fait partie des principaux sujets de désaccord dans les négociations sur l’Ukraine.

Ainsi, à l’issue de deux jours de pourparlers à Abou Dhabi, Volodymyr Zelensky a déclaré que les États-Unis lui avaient demandé, pour la première fois, si l’Ukraine se retirerait du Donbass en cas d’adhésion à l’Alliance. Il a toutefois répété que l’Ukraine ne céderait pas de territoire, et il n’a pas le « droit de prendre cette décision seul », a-t-il précisé, ajoutant qu’il soumettrait à la population un ensemble de mesures comprenant des garanties de l’Otan et de l’Union européenne ainsi qu’une armée solide.

Cette position n’est pas nouvelle, puisqu’en décembre 2025 il s’était déjà dit prêt à renoncer à l’adhésion à l’Otan en échange de garanties de sécurité, estimant que « c’est déjà un compromis de notre part », et qu’en février 2026 il affirmait que « le Donbass fait partie de notre indépendance ». Pourtant, l’ouverture américaine repose pour l’instant sur ses seuls propos, car Washington ne l’a pas confirmée. De son côté, l’émissaire américain Jared Kushner a reconnu que les deux camps avaient exposé des positions maximalistes, tout en jugeant que « des compromis pratiques seront nécessaires pour mettre fin à cette guerre ».

En face, la Russie défend une position opposée. Selon des informations de presse, sa délégation aurait remis à Abou Dhabi un document daté du 10 novembre, qui demande que l’Otan retrouve son statut de 1997 et exclut l’adhésion de l’Ukraine. Cette demande s’inscrit dans une ligne ancienne, car dès 2014 Vladimir Poutine affirmait que « demain, l’Ukraine pourrait rejoindre l’OTAN », avant de qualifier en novembre 2021 de « ligne rouge » l’arrivée de troupes et d’armes de l’Alliance dans ce pays.

Un mois plus tard, il jugeait que « tout nouvel élargissement de l’Otan vers l’est est inacceptable », au moment où Moscou exigeait que l’Otan n’envoie pas de troupes dans les zones où elle n’était pas présente en 1997. Puis, en février 2022, juste avant l’invasion, il affirmait que les Occidentaux avaient franchi une « ligne rouge » avec l’Ukraine.

Aujourd’hui encore, le 12 novembre, lors de sa rencontre au Kremlin avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, il a rejeté toute présence militaire étrangère en Ukraine après un accord, y voyant une « poursuite de la guerre », tandis que son conseiller Iouri Ouchakov a indiqué qu’il maintenait la proposition de 2021, qui reflète selon lui « notre vision des piliers d’une architecture de sécurité indivisible ».

Par ailleurs, des informations évoquent une remise en cause de l’adhésion de la Finlande, ce que le Kremlin dément, son porte-parole Dmitri Peskov affirmant qu’« aucune exigence de ce type n’a été formulée ». Enfin, Iouri Ouchakov a annoncé que Vladimir Poutine poursuivrait les discussions avec Donald Trump lors du sommet de l’APEC, en Chine, à la fin du mois. À ce stade, aucun accord n’a été annoncé.