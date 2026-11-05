Ukraine : Trump assure qu'un « grand accord » arrive et pourrait concerner toute l'Europe

Le président américain promet un règlement qui irait bien au-delà du seul dossier ukrainien. Donald Trump a assuré jeudi 5 novembre 2026, devant des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, aux États-Unis, qu’un accord sur l’Ukraine se préparait sans donner de détails.

« Il y aura un accord. Ce sera un grand accord, et il impliquera plus que l’Ukraine. Je pourrais même dire qu’il pourrait impliquer toute l’Europe. Ce sera un grand et magnifique accord. Tout le monde sera ravi. » à affirmé le président américain.

Ce n’est pas la première fois que Trump se montre confiant. Le 15 août 2025, il avait reçu Vladimir Poutine en Alaska. Trois jours plus tard, il accueillait à Washington Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Il s’était alors exprimé ainsi : « Je suis optimiste, nous pouvons collectivement parvenir à un accord qui dissuaderait toute agression future contre l’Ukraine. Je pense qu’un accord de paix à la fin de tout cela est tout à fait atteignable, et cela peut se faire dans un avenir proche. »