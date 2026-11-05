Un but provoque une bagarre générale et entraîne 53 expulsions dans un match au Brésil

Au stade Parque do Sabiá d’Uberlândia, la demi-finale aller du championnat U20 de deuxième division de l’État de Minas Gerais a basculé dans le chaos dimanche 1er novembre. Mamoré menait 3 à 1 et après ce but à la 99e minute, un joueur visiteur a fait un geste provocateur en direction du banc adverse, et une bagarre a éclaté.

En effet, ce n’est pas la première fois que le football sud-américain connaît de telles scènes. En mars 2026, la finale du Campeonato Mineiro entre Cruzeiro et Atlético Mineiro a produit 23 cartons rouges distribués. En novembre 2025, Un quart de finale de la Copa Bolivia, s’est terminé par 17 expulsions.

Une feuille de match record et un stade dévasté

Signée par l’arbitre Fernando Patrick Drosghic Modesto, la feuille de match recense 51 expulsion. Il s’agit de 22 côté Uberlândia et 29 côté Mamoré. La plupart des exclusions concernent des joueurs ayant « frappé et atteint leurs adversaires à coups de poing et de pied ». Par ailleurs, certains médias ajoutent deux dirigeants sanctionnés, ce qui porte le total à 53.

Des portes du stade aux sanitaires et plusieurs installations ont été endommagées. La police militaire de Minas Gerais est intervenue. L’arbitre a signalé des insultes et des menaces de dirigeants d’Uberlândia et a déposé un rapport de police.