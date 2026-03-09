Cruzeiro – Atlético : un match chaotique avec 23 cartons rouges et une bagarre générale au Brésil (vidéo)

Le 8 mars 2026 à Belo Horizonte, la finale du Campeonato Mineiro entre Cruzeiro et l’Atlético Mineiro s’est terminée sur une victoire 1‑0 de Cruzeiro… et un record historique de 23 cartons rouges distribués après une bagarre générale.

Une finale qui bascule dans le chaos

La rencontre se disputait au stade Governador Magalhães Pinto, à Belo Horizonte, dans le cadre de la finale du championnat régional du Minas Gerais. Cruzeiro s’est imposé 1-0 grâce à un but de Kaio Jorge à la 60e minute, selon les données du match publiées par SofaScore.

Dans les toutes dernières secondes, une altercation entre l’attaquant Christian et le gardien Everson aurait déclenché une confrontation sur la pelouse. L’action a rapidement dégénéré en bagarre générale impliquant joueurs, remplaçants et membres du staff, selon Foot Africa.

Coups de poing, bousculades et confrontations directes ont été observés pendant plusieurs minutes, obligeant les arbitres et les stadiers à tenter de rétablir l’ordre.

23 expulsions, un record dans le football brésilien

Face à l’ampleur des incidents, l’arbitre a noté 23 expulsions sur la feuille de match officielle : 12 joueurs du Cruzeiro et 11 joueurs de l’Atlético Mineiro. Ce total constitue un record absolu dans l’histoire du football brésilien, dépassant l’ancien record de 22 expulsions datant de 1954 lors d’un match entre Portuguesa et Botafogo, selon plusieurs médias sportifs.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des joueurs s’affronter au milieu du terrain pendant que les bancs se vident et que les staffs tentent de séparer les protagonistes.

Des sanctions disciplinaires attendues

Malgré l’interruption d’environ dix minutes provoquée par les incidents, la rencontre a officiellement été menée à son terme avec la victoire de Cruzeiro.

Les autorités du football brésilien devraient désormais analyser le rapport de l’arbitre et les images du match. Des suspensions lourdes et d’éventuelles sanctions disciplinaires pourraient être décidées contre les joueurs impliqués, selon plusieurs médias sportifs.