Du paysage audiovisuel au monde du football, il n’y a qu’un pas et Cyril Hanouna pourrait en être l’illustration. En effet, d’après des sources concordantes, le célèbre animateur pourrait bientôt faire son retour dans l’univers du football. En effet, l’on apprend qu’Hanouna a été approché par le club de Guingamp pour entrer au capital du club.

Le mythique club français qui a révélé de grands talents occupe présentement la 12e place de Ligue 2. Pour assurer son avenir sur le long terme, l’En Avant souhaite attirer de nouveaux investisseurs.. Une rencontre entre les deux parties est envisagée en fin de semaine. Si les discussions aboutissent, Cyril Hanouna aura frappé un grand coup, lui qui a déjà tenté une expérience dans la gestion d’une équipe de football.

Un retour dans le football après l’expérience marseillaise

La possible arrivée du sulfureux animateur dans le capital de Guingamp fait beaucoup parler. Dans un passé récent, le quadragénaire avait investi aux côtés de l’ex international sénégalais Souleymane Diawara dans le projet de l’Athlético Marseille. Malheureusement, l’expérience n’a pas été du tout concluante et le projet fut un échec.

L’En Avant Guingamp ce n’est pas l’Athlético Marseille. Le club figure en bonne place dans l’histoire du football hexagonal. L’équipe bretonne a remporté deux coupes de France et a révélé des superstars comme Didier Drogba et Florent Malouda. Si Hanouna devient actionnaire du club, il aura la possibilité de s’impliquer dans un projet ambitieux à long terme. Même si l’opération est en bonne voie, il n’y a pas encore d’accord définitif. Les discussions se poursuivent et les choses pourraient se décanter dans les jours à venir. Dès lors, on saura ce que Cyril Hanouna peut apporter comme plus value à un club du statut de Guingamp.