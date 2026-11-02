Un footballeur espagnol réanimé dans l'ambulance après un choc en plein match

Le football espagnol vient d’éviter un drame de justesse. Ce lundi 02 Novembre, au cours de la rencontre de deuxième division entre le CD Tenerife et le FC Andorra, deux joueurs ont donné des sueurs froides à tout le stade. Le match a été interrompu dans le temps additionnel après un violent choc entre l’attaquant Jesús de Miguel et le gardien Jesús Owono.

Un arrêt cardiorespiratoire dans l’ambulance

Littéralement K.O Jésus de Miguel a été pris en charge rapidement sur le terrain. Des sources ont par la suite confirmé que le joueur de Ténérife a été victime d’un arrêt cardiaque au cours de son évacuation à l’hôpital. Fort heureusement, les secours ont réussi à réanimer le joueur de 29 ans. L’incident s’est déroulé alors que les deux équipes étaient à égalité (2-2). Alors qu’il tentait de récupérer un ballon en profondeur, Jesús de Miguel a croisé le chemin du gardien du FC Andorra, sorti de sa cage pour intervenir. Le choc entre les deux joueurs a été violent. et l’attaquant de Tenerife s’est immédiatement effondré sur la pelouse. L’équipe médicale est ensuite intervenue sur le terrain tandis que l’inquiétude gagnait le stade.

Après les premiers protocoles de soins, Jésus a été évacué en ambulance. De sources concordantes, la situation s’est aggravée durant le trajet vers l’hôpital. Selon la presse locale, l’attaquant a subi un arrêt cardiaque dans l’ambulance. Il aura fallu la mobilisation et le professionnalisme de toute l’équipe médicale pour réanimer le joueur et rétablir ses fonctions vitales. Grâce à cette assistance, Jesús de Miguel a retrouvé son pouls. Il sera plus tard admis en soins intensifs. Pour le moment sont état est jugé critique mais son pronostic vital n’a pas été engagé. Il faudra attendre quelques heures pour en savoir plus. Après l’évacuation du joueur, le match entre Ténérife et FC Andorra a pris fin immédiatement. En effet, l’arbitre a jugé bon de mettre un terme à la rencontre après l’incident.