Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a fixé un horizon de deux ans à Israël pour écarter la menace du régime iranien, dans un entretien vidéo diffusé lundi 23 novembre 2026. « Il nous reste deux ans. Pendant ces deux ans, nous pouvons et nous devons éliminer la menace du régime iranien une fois pour toutes. L’État d’Israël ne peut pas tolérer, à long terme, l’existence d’un régime meurtrier qui cherche à détruire l’État d’Israël », a déclaré Bezalel Smotrich.

Dans l’extrait diffusé, il ne précise pas à quoi correspond cette échéance. Le chef du Parti sioniste religieux, membre du cabinet de sécurité, reprend ainsi un discours qu’il tient depuis près de deux ans sur l’Iran.

En effet, dès décembre 2024, quelques semaines avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il affirmait : « Nous devons nous attaquer à la tête de la pieuvre et éliminer le régime iranien. Nous devons nous associer à la nouvelle administration Trump sur ce dossier. Le monde occidental ne peut pas se permettre un régime dictatorial qui aspire à l’arme nucléaire et menace de le détruire », avait-il déclaré. Il appelait alors les Iraniens à se soulever contre leurs dirigeants.

Après la guerre de douze jours entre Israël et l’Iran, il se montrait ensuite confiant : « Cette guerre est un succès remarquable. Ils repartent de zéro, aussi bien pour leur programme nucléaire que pour leurs capacités en missiles. Je ne crois pas qu’ils relanceront le programme, car cela voudrait dire affronter les États-Unis », avait-il estimé. Il ajoutait pourtant qu’Israël frapperait de nouveau en cas de reprise du programme, et qu’il fallait maintenir sanctions et pression économique pour faire tomber le régime.

Cependant, sur le moyen d’y parvenir, ses propos restent plus mesurés. Ainsi, interrogé sur une éventuelle frappe contre l’Iran, il avait répondu : « Ne vous attendez pas à ce que j’en parle dans les médias. Toutes les options sont toujours sur la table ». Puis, lors d’une conférence à Katif, il avait indiqué qu’Israël n’avait pour l’instant aucun intérêt à rejoindre la campagne contre l’Iran, jugeant la confrontation limitée entre Téhéran et Washington plus favorable pour son pays. L’objectif final restait, selon lui, d’affaiblir le régime jusqu’à sa chute. Enfin, à propos de l’accord entre les États-Unis et l’Iran, il avait déclaré devant les députés de sa formation : « Israël continuera à utiliser tous les outils à sa disposition pour faire tomber le régime des ayatollahs et empêcher ce régime terroriste de devenir un État du seuil nucléaire ».

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou s’est exprimé dans des termes proches il y a environ un mois. Il a dit que le seul moyen de régler la menace iranienne était de se débarrasser du régime en place, et il a placé l’élimination de cette menace parmi ses objectifs pour les deux dernières années du mandat de Donald Trump, qui s’achève en janvier 2029.