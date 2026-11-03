Un professeur tue sa femme après un chantage aux photos intimes aux Etats-Unis

Âgé de 77 ans, James Hill, ancien professeur de musique à l’Université d’État de l’Ohio, a été condamné après avoir poignardé mortellement son épouse, un acte qu’il affirme avoir commis à la suite d’une tentative d’extorsion liée à des photos intimes envoyées à une femme rencontrée en ligne.

Les faits remontent au 9 novembre 2025, à Upper Arlington, dans l’Ohio. Selon les déclarations de James Hill aux enquêteurs, une femme avec laquelle il échangeait sur Internet menaçait de diffuser des photos de lui nu si elle ne recevait pas 15 000 dollars en cartes-cadeaux Apple. Se sentant piégé, le retraité affirme avoir pensé que tuer toute sa famille constituait la seule issue.

D’abord, il aurait cherché son arme à feu, sans la retrouver puis il s’est alors emparé d’un couteau avant de rejoindre son épouse, Mary, âgée de 64 ans, qui travaillait sur son ordinateur dans le salon. Après lui avoir massé les épaules, il l’a poignardée à la poitrine et l’a ensuite prise dans ses bras en lui présentant ses excuses.

Cependant, son acte ne s’est pas limité à son épouse car Hill a également tenté de poignarder le chien du couple, qui a réussi à s’échapper malgré ses blessures. Avant de demander de l’aide, il aurait supprimé plusieurs photos et documents sur son ordinateur, puis s’est poignardé à la poitrine.

En outre, L’ancien enseignant a finalement plaidé coupable et le 28 octobre 2026, la justice américaine l’a condamné à une peine de 15 ans de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans.