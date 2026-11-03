Une ancienne actrice de films pour adultes confie ses regrets dans une vidéo TikTok

Au Nigeria, Cindy, influenceuse et ancienne actrice de films pour adultes, a fondu en larmes dans une vidéo publiée sur sa page TikTok, relayée le 3 novembre 2026. Elle y a expliqué qu’elle se sentait de plus en plus isolée et regrette déjà son passé : « Je regrette tout ce que j’ai fait. J’aurais aimé ne jamais faire ces choses ». Elle a ensuite décrit sa solitude actuelle, car elle peine à garder de vraies amitiés et se sent dépassée par la tournure de sa vie.

Une fille qui l’aide à tenir

Cindy, mère d’une fille, a aussi évoqué des pensées suicidaires mais a précisé que sa fille la retenait. Sa vidéo a provoqué de nombreuses réactions d’inquiétude en ligne. Cette prise de parole survient peu après la diffusion d’une vidéo d’elle sur un site pour adultes. Elle avait alors affirmé que l’enregistrement datait de 2019-2020, une période où elle traversait de graves difficultés financières.