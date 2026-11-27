Les voyageurs pourraient bientôt gérer leur connexion mobile à l’étranger sans passer par une application spécialisée. Meta a annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité permettant d’acheter et d’installer une eSIM de données directement depuis WhatsApp. La messagerie entend ainsi simplifier les démarches des utilisateurs confrontés aux frais parfois élevés de l’itinérance internationale.

Dans son annonce, WhatsApp explique : « Pour vous connecter encore plus facilement lors de vos déplacements, nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle façon d’acheter et d’installer une e-SIM de données pour vos voyages à l’étranger en quelques étapes seulement, sans quitter l’application. »

Concrètement, les utilisateurs pourront choisir entre des forfaits de données fixes ou illimités, puis effectuer leur achat dans la messagerie. Une fois la transaction validée, WhatsApp configurera automatiquement l’eSIM sur le smartphone. Celle-ci s’activera lorsque l’appareil captera le réseau du pays de destination. Une notification signalera alors que la connexion est opérationnelle. En outre, l’application préviendra l’utilisateur lorsque son enveloppe de données approchera de son épuisement.

La fonctionnalité avait déjà été repérée dans la version 2.26.47.4 de WhatsApp pour Android, avant l’annonce officielle de Meta. Son arrivée confirme l’intérêt croissant de la plateforme pour les services qui dépassent le simple échange de messages.

Pour rappel, WhatsApp compte plus de trois milliards d’utilisateurs dans le monde, selon les chiffres communiqués par Meta. Cette audience constitue un atout important pour son entrée sur le marché des eSIM de voyage, où des opérateurs et des plateformes spécialisées proposent déjà des offres destinées aux voyageurs. Cependant, les modalités précises de déploiement de cette nouveauté, notamment les pays concernés et les tarifs proposés, restent à préciser.