Zone CEMAC : les pièces frappées entre 1958 et 1985 ne sont plus acceptées comme moyen de paiement

Depuis ce 1er novembre 2026, les consommateurs de la CEMAC ne peuvent plus régler un achat ou une dette avec les anciennes pièces de francs CFA. Les commerçants du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad ont désormais le droit de les refuser. Cela concerne les gammes de 1958, 1959, 1971, 1976 et 1985, que la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) retire du circuit après l’arrivée de sa nouvelle série.

Le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a pris cette décision le 7 octobre 2026 à N’Djamena. La résolution précise que ces pièces « seront privées de leur cours légal et pouvoir libératoire », selon le communiqué du gouverneur de la BEAC.

Un an pour échanger ses pièces

Pour autant, les détenteurs de ces pièces ne perdent pas leur argent puisque les banques et les établissements de microfinance sont tenues d’échanger les anciennes pièces jusqu’au 31 juillet 2027. Et, passé le 1er novembre 2027, elles « cesseront définitivement d’être échangées, quels que soient les guichets ».

La BEAC a mis en circulation la gamme « Type 2024 » le 2 avril 2025. Elle compte neuf valeurs, de 1 à 500 FCFA, dont une première pièce de 200 FCFA. Le gouverneur Yvon Sana Bangui avait alors annoncé l’injection de 3 milliards de FCFA d’ici 2030.