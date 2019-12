La procédure judiciaire entre Amber Heard et son ex époux Johnny Depp se poursuit. Les médias américains rapportent en effet de nouveaux éléments qui pourraient changer la donne dans cette bataille judiciaire qui dure depuis trois ans. Un an seulement après leur mariage célébré sous les objectifs d’un nombre impressionnant de photographes, « Vanessa Paradis » demande le divorce et assigne son époux en justice.

Les officiers contredisent Amber Heard

Elle reproche au célèbre capitaine « Jack Sparrow » des faits de violences conjugales. La scène qui a consacré le début de la procédure remonte au soir du 21 mai 2016. La police de Los Angeles avait été sollicitée pour intervenir dans la dispute.

Mais selon les informations relayées par les médias américains, les deux policiers ont été autorisés à témoigner dans cette affaire par le juge qui en a la charge. On retient des témoignages de deux officiers que la thèse selon laquelle Johnny Depp aurait violenté son ex-femme serait peu probable.

Aucune marque de coups…

Les deux policiers font remarquer qu’aucune marque de coups ou de blessures n’était visible sur le visage de la star de Hollywood. La défense de l’acteur a été également autorisée par le juge à exploiter les enregistrements des entretiens menés avec les deux agents. Pour le conseil du capitaine « Jack Sparrow », deux possibilités se dégagent de cette affaire.

Il fait notamment remarquer que la probabilité est faible que le mensonge provienne de son client. « Ce n’est pas compliqué : soit deux officiers de police entraînés aux violences conjugales mentent, soit Ambert Heard et ses co-conspirateurs ont fabriqué un canular. » a fait savoir l’avocat de Johnny Depp.

Notons que jusqu’ici, l’équipe de Amber Heard exploitait des preuves basées sur des images prises avec son téléphone portable pour défendre la thèse de violence conjugale. Mais son ex a toujours réfuté les accusations.