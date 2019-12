Paralysée par une crème éclaircissante ! On connaissait plusieurs conséquences néfastes des crèmes éclaircissantes. Mais on était bien loin de s’imaginer qu’elles seraient capables de paralyser. C’est pourtant bien ce qui est arrivé à cette Californienne. Agée de 47 ans, elle appliquait quotidiennement la crème éclaircissante depuis 7 ans. Elle est aujourd’hui paralysée et la crème éclaircissante serait la cause de son mal.

Pendant sept années, elle avait régulièrement appliquée sur sa peau cette crème éclaircissante deux fois par jour. Mais ce qu’elle ignorait, c’est que la crème qu’elle utilisait contenait du méthylmercure, un mercure organique qui serait à la base de son état actuel. C’est ce qu’explique M. Paul Blanc, professeur à l’Université de Californie : «La plupart des crèmes éclaircissantes pour la peau dangereuses contiennent du mercure inorganique. Mais dans ce cas-là, la patiente utilisait un produit éclaircissant pour la peau qui contenait du mercure organique qui est beaucoup plus toxique».

Un empoisonnement au méthylmercure

La jeune dame se serait donc inconsciemment empoisonnée elle-même au méthylmercure, un mercure organique qui aurait lentement endommagé son système nerveux central. Aujourd’hui, elle est entièrement paralysée et ne peut ni bouger, ni parler. Elle est nourrie en permanence au moyen d’une sonde.

Le professeur Paul Blanc et son équipe de l’université de Californie ont bien essayé de soigner la malade par la thérapie par chélation généralement efficace pour les cas d’empoisonnement par métaux lourds, mais en vain. Le traitement d’habitude efficace dans les cas d’empoisonnement au mercure inorganique s’est montré inefficace pour le méthylmercure, un mercure organique. Pour le malheur de la Californienne qui est toujours dans le même état de paralysie générale.