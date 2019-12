A l’issue d’une Assemblée générale élective, Eric Pontikamou, maire de la cité des Nantos a été plébiscité par ses pairs à la tête de l’association des communes de l’Atacora et de la Donga. L’élection a eu lieu vendredi dernier à la maison des jeunes de Natitingou.

C’est par consensus que les 13 maires des départements de l’atacora et de la Donga ont élu vendredi dernier, les sept (07) membres du bureau de l’association. Tout a été fait dans un large consensus. Le bureau est composé d’un président et de six (06) vice-présidents. « Nous sommes conscients de la grandeur de la tâche et des défis à relever et on ne saurait être à la hauteur sans l’accompagnement de tous », a annoncé, Eric Pontikamou, le nouveau président de l’association des communes de l’Atacora et de la Donga (Acad).

La vice-présidence chargée du développement économique, de la mobilisation des ressources et des finances locales est attribuée à Mathurin Tomtokoum, maire de la commune de Ouaké. Il est revenu au maire de Cobly, Théophile Nékoua, le poste de vice-président chargé de l’accès des populations aux services sociaux de base, du genre et de la sécurité alimentaire.

Richard Nambimè, maire de Boukoumbé hérite quand à lui, de la vice-présence chargée de la planification, du suivi-évaluation, de la capitalisation et de la gestion des connaissances. La vice-présidence chargée de l’agriculture, du changement climatique, de la gestion des ressources naturelles et agropastorales est confiée au maire de Kérou, Barigui Sabi Masso.

Ignace Ouorou, maire de Copargo est désigné par ses pairs, vice-président chargé de l’intercommunalité, de la coopération décentralisée et des relations extérieures. Le poste de vice-président chargé de la communication, du développement institutionnel et de la promotion de la gouvernance locale est revenu à la commune de Kouandé à travers son maire Moussa Abassi. Rappelons que le bureau a un mandat de 02 ans non renouvelable.