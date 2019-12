L’église du christianisme céleste et le Bénin en deuil. Des pèlerins qui se rendaient à la plage de Sèmè ont péri dans un naufrage. Les embarcations de fortune les transportant ont chaviré dans la nuit du 21 au 22 Décembre dernier. Le gouvernement réagit et apporte son soutien par le biais de son porte-parole.

Des passagers dont des béninois en provenance du Nigéria et en direction de la plage de Sèmè pour le pèlerinage annuel de l’église du christianisme céleste ont trouvé la mort dans la nuit du 21 au 22 Décembre 2019. La cause de ces décès est liée aux embarcations de fortune qui les transportaient et qui ont chaviré.

Dans un communiqué rendu public Mardi 24 Décembre et signé du ministre de la communication et de la poste et porte-parole du gouvernement Alain Orounla, l’exécutif témoigne sa compassion aux familles éplorées et à l’église du christianisme céleste.

Par ailleurs, le gouvernement rassure que des dispositions sont prises afin que les causes de cette tragédie soient identifiées et les responsabilités situées, précise le communiqué.