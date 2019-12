Le chef de l’Etat, Patrice Talon était ce Vendredi 27 Décembre 2019 face à la représentation nationale pour le traditionnel discours sur l’état de la nation. Le chef du gouvernement a abordé plusieurs sujets d’actualités dont la préoccupante question des bourses et allocations universitaires. L’union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) réagit et clarifie l’opinion sur le sujet.

Dans un communiqué rendu public et relayé abondamment sur les réseaux sociaux, l’union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, section Uac relève des non dits dans le discours du chef de l’Etat de ce Vendredi 27 Décembre 2019.

Abordant les réformes dans le secteur de l’éducation notamment dans le supérieur, le chef de l’Etat a fait savoir que « nous avons doublé le nombre d’allocataires de bourses et secours universitaires pour ainsi passer de 14197 en 2017-2018 à 29977 en 2018-2019 soit 27% d’augmentation en 2019-2020 ».

C’est une contre-vérité selon l’Unseb qui indique dans son communiqué que « avant l’avènement du décret du 10 Mars portant attributions des allocations universitaires, tous les étudiants ayant normalement la moyenne requise sont d’office allocataires et mieux, même s’il n’a pas la moyenne depuis le baccalauréat mais travaille bien puis obtient une bonne moyenne à l’université, il est encore d’office allocataire. Par contre avec ce décret, les allocations sont octroyées par quotas ».

L’union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, section Uac appelle les étudiants pour de prochaines revendications en vue de la satisfaction de l’ensemble de la couche estudiantine.