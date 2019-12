Dans son discours à la nation de ce vendredi 27 décembre 2019 à l’Assemblée nationale, le président Patrice Talon est revenu sur les réformes entreprises par son gouvernement en 2019 pour améliorer qualitativement le secteur éducatif béninois.

Des réformes entreprises dans le sous-secteur des enseignements maternel et primaire, le président Patrice Talon a mis l’accent sur le programme des cantines scolaires, l’initiation à l’informatique et l’introduction de l’anglais au primaire. Selon le chef de l’Etat, l’action du «gouvernement a permis de doter, en 2019 comme prévu, 51% de nos écoles maternelles et primaires en cantines scolaires».

Ce qui a fait que «plus de 800 mille enfants dans plus de 4000 écoles» disposent d’un repas chaud par jour. Pour arriver à ce résultat, l’Etat a augmenté la dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines scolaires. D’un milliard de FCFA en moyenne annuelle jusqu’en 2017, cette dotation est passée à 14 milliards de FCFA en 2019. Et «pour 2020, une allocation de 15 milliards de francs CFA est prévue».

Informatique à l’école primaire

Au cours de l’année 2019, le gouvernement de Patrice Talon a renforcé l’initiation de l’informatique au primaire et l’a étendu à 160 écoles réparties dans les douze départements, impactant plus de 36.000 écoliers.

Et pour garantir la qualité de l’éducation, le gouvernement a procédé à l’inventaire des infrastructures dans le primaire et le secondaire, ainsi qu’à l’évaluation des capacités intellectuelles des aspirants au métier d’enseignant et à celle des connaissances professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général reversés en agents contractuels de l’Etat en 2008.

Selon le président, «cette opération a permis d’identifier avec pertinence les besoins en renforcement de capacités de ces derniers et de générer une base de données des aspirants».

Résolution du problème de déficit d’enseignants

Patrice Talon a informé qu’au secondaire général près de 16.000 enseignants provenant de cette base de données ont bénéficié d’un contrat de travail pour le compte de l’année scolaire en cours. Cette option a permis d’améliorer le sort des anciens vacataires. Au primaire, environ 11.000 enseignants sont issus de cette base de données pour combler le déficit observé à la rentrée.

Aussi, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, le gouvernement a procédé à la distribution gratuite d’un million six cent mille (1.600.000) cahiers d’activités de français et de mathématiques au profit des classes de CI et CP.

Dans l’enseignement secondaire général, professionnel et technique, l’Etat béninois a assuré au titre de la promotion de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système, «l’exonération des frais de scolarité de 230.107 filles du 1er cycle, pour un montant d’environ deux milliards cinq cents millions de FCFA ; et fourni la subvention pour le fonctionnement de 6 lycées de jeunes filles».

Au niveau de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Patrice Talon et son équipe ont poursuivi «le renforcement des infrastructures et équipements de recherche sur divers campus universitaires, ainsi que l’amélioration des curricula de formation».

De même, «nous avons doublé le nombre d’allocataires de bourses et secours universitaires, qui est ainsi passé de 14.197 en 2017-2018 à 29.977 en 2018-2019, soit 15.780 nouveaux bénéficiaires et ce nombre est porté à 20.010 pour l’année 2019-2020, soit encore 27% d’augmentation» a t-il déclaré.