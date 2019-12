Le groupe de musique béninois Les frères Guèdèhounguè a une surprise voire plusieurs pour le public très bientôt. Prince Agba, qui donnait l’information après leur concert samedi 21 décembre dernier au complexe culturel Le Centre de Lobozounkpa, rassure que lui et ses frères ne vont pas décevoir.

« Nous vous réservons beaucoup de surprises. Avant la fête du 10 janvier, -la fête de célébration du vodoun au Bénin, ndlr-, vous aurez le temps de le constater». C’est la réponse du porte-parole de « Les frères Guèdèhounguè » aux fans qui, après le concert du samedi dernier, voulaient déjà prendre une autre date avec le groupe.

Une sortie discographique toujours à la source vodoun ?

Prince Agba n’a pas voulu donner autres détails desdites surprises. Mais il est probable que ce soit entre autres, un nouvel album du groupe, à l’entendre. «Pour le moment, nous n’avons pas déçu le public par rapport à nos sorties discographiques. Donc nous n’allons pas vous décevoir », a-t-il déclaré.

Le groupe réaffirme qu’il restera toujours ancré dans la culture vodoun pour ses productions. Laquelle culture, défend le prince, est « l’authentique ». A ses dires, lui et ses frères ne peuvent servir qu’une musique inspirée de cette source. «Ça ne devrait pas être une surprise. Nous, on est fils de vodoun. On a grandi dans les réalités du vodoun, dans les couvents. On ne peut que faire ça. c’est dans le sang», affirme-t-il au nom du groupe.