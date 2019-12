La nouvelle est tombée il y a quelques heures. L’activiste franco-béninois poursuivi pour « outrage au chef de l’Etat Roch Kaboré et d’autres chefs d’Etat étrangers » a été condamné à verser une amende de 200.000 FCFA et deux mois de prison avec sursis. Après sa comparution immédiate comme nous l’avons annoncé dans un article plus tôt, l’activiste est reparti du tribunal libre de ses mouvements. L’information a été confirmée par la télévision burkinabè RTB. Plus d’informations dans les prochaines heures.