L’Infosec de Cotonou a abrité, ce jeudi 19 décembre 2019, le séminaire de vulgarisation de la Troisième communication nationale (Tcn) sur les changements climatiques et du premier rapport biennal actualisé du Bénin. L’objectif de ce séminaire était de présenter et d’expliquer ces deux documents aux participants pour une utilisation efficiente.

Cette activité a été présidée par le Coordonnateur des projets Tcn et Prba, Jacques Bamikolé Kouazoundé et le Directeur général de l’environnement et du climat (Dgec), Martin Pépin Aina. Son objectif était de présenter et d’expliquer ces deux documents aux participants pour qu’ils en fassent une utilisation judicieuse.

Selon le Dgec, Martin Pépin Aina, les deux documents contiennent l’essentiel des données et informations récentes sur les changements climatiques au Bénin. « Ces données présentent également un intérêt indéniable au plan national de la lutte contre la pollution atmosphérique, l’adaptation aux changements climatiques, le développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources nécessaires, la sensibilisation et l’information du public, l’actualisation de nos contributions déterminées au niveau national », a expliqué le Dgec avant d’ajouter que l’appropriation de ces contenues est indispensable pour leur exploitation effective et efficiente.

A sa prise de parole, le coordonnateur des projets, Jacques Bamikolé Kouazoundé, a précisé que l’élaboration de ces rapports a permis entre autres de connaître le niveau d’émission des Gaz à effet de Serre (Ges) dans tous les secteurs, d’évaluer les effets des politiques et mesures d’atténuation pour montrer la contribution du Bénin à l’effort global de lutte contre le réchauffement climatique puis d’évaluer l’atténuation des changements climatiques dans les secteurs prioritaires dans le système national d’inventaire pour formuler des politiques et mesures envisagées à l’horizon 2030.

En élaborant la Troisième communication nationale (Tcn) sur les changements climatiques et son premier rapport biennal actualisé, « le Bénin renforce sa volonté soutenue à se joindre aux effets mondiaux visant à faire face à la menace planétaire que constituent les changements climatiques », a aussi fait savoir Jacques Bamikolé Kouazoundé.