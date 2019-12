Les activistes arrêtés le vendredi 29 novembre dernier devant les grilles du Palais présidentiel alors qu’ils manifestaient contre la mesure sur la hausse des tarifs de l’électricité ont été entendus par le Doyen des juges mercredi et jeudi dernier. Les activistes au nombre de huit ont été divisés en deux groupes pour faire face au Doyen des juges.

Les accusés scindés en deux groupe

Un premier groupe composé de quatre accusés a été auditionné ce mercredi 18 décembre. Selon le pool d’avocats des activistes, cette première audition s’est tenue dans d’excellentes conditions. “Les auditions se sont passées dans d’excellentes conditions et les mis en cause ont répondu à toutes les questions.” Le Professeur Babacar Diop a été entendu en premier suivi de Malick Diao Biaye, Ousmane Sarr et Souleymane Djim, qui est en liberté provisoire selon maître Sarr. Guy Marius Sagna et les autres accusés ont été entendus le lendemain, jeudi 19 décembre.

Les activistes ont été arrêtés devant les grilles du palais de la république alors qu’ils prenaient part à une marche qui n’avait pas été autorisée par le préfet de Dakar. Ces derniers manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité. Pour rappel les manifestants excepté Guy Marius Sagna sont accusés de “participation à une marche non autorisée“. Le célèbre activiste, a quant à lui, quatre autres chefs d’accusation contre sa personne.