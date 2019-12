Du rap à la mode, il n’y a qu’un pas. Un pas vite franchi par Diam’s, l’ex chouchou du rap féminin en France. En France, ceux qui rêvaient de revoir Diam’s sur les scènes endiablées du Hip Hop devront se faire une raison. La rappeuse a annoncé sur Instagram que sa reconversion se ferait dans le domaine du design.

Ses fans avaient récemment nourri le fol espoir de voir la star revenir à ses premières amours. Et pour cause, cette dernière avait partagé en novembre dernier un cliché légendé “Work in progress” comprenez “Travail en cours”. Ses fans avaient alors cru à un retour imminent de la star avec un nouvel album. Sa dernière story sur Instagram a dû mettre fin à leurs espérances.

Un avis lancé via Instagram

L’ex rappeuse y lance un “Avis à tous les amoureux de design et d’architecture”.

” J’ai ouvert un compte afin de partager avec vous de nouveaux projets à venir dans ce domaine”, écrit-elle dans sa story sur son compte. Compte dont le nom est “Home by Mel” et sur lequel celle qui s’appelle à l’état civil Mélanie Georgiades dit vouloir partager son amour pour le design, l’architecture et pour des projets personnels dans le domaine.

Depuis sa disparition des scènes du showbiz français en 2009, Diam’s s’était “rangée” avec une conversion à l’islam et un mariage. Elle s’est d’ailleurs volontairement exilée en Arabie Saoudite où elle vit désormais avec son mari et ses enfants. Elle essaie d’y mener une vie normale et paisible, chose plutôt compliquée pour une ex star, comme elle a pu s’en rendre compte.