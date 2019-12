Nouvelle coqueluche du clan démocrate, l’élue Alexandria Ocasio-Cortez est devenue en quelques mois une femme dont la voix compte. Récemment interrogée par la chaîne hispanophone Noticias Telemundo, cette dernière s’est offert une petite attaque contre Donald Trump, un président qu’elle a en ligne de mire depuis son élection.

Selon ses dires, le président Trump est un homme raciste, fermement opposé à l’immigration. Elle ira plus loin en affirmant que l’administration actuellement en place était probablement corrompue. De quoi gâcher les fêtes de fin d’année de l’exécutif qui ne s’attendait probablement pas à une attaque du genre d’autant que les choses ne se sont pas arrêtées là. En effet, Alexandria Ocasio-Cortez a continué, affirmant que le président américain était visiblement apeuré des femmes de caractère, d’origine Latino notamment.

Ocasio-Cortez tacle encore Trump

Un entretien accordé quelques instants seulement à la suite d’un meeting organisé en langue espagnole, à la faveur du Sénateur du Vermont et candidat aux présidentielles de 2020, Bernie Sanders. Un homme, un programme et une vision qu’elle a décidé de fermement soutenir, affirmant que lui seul dispose des réponses appropriées afin d’apporter une alternative crédible au président Trump, son bilan et ses aspirations pour les prochaines années.

L’élue démocrate, au chevet de Bernie Sanders

Ocasio-Cortez est devenue, en 2018, une véritable star de la politique américaine, devenant à 29 ans la plus jeune élue du Congrès de l’histoire du pays. Depuis, cette dernière n’hésite pas à faire entendre sa voix, que ce soit dans le cadre de son opposition à Donald Trump, mais également en ce qui concerne les projets qui lui tiennent à cœur, elle qui défend corps et âme un Green New Deal. Son soutien à Bernie Sanders devrait apporter au sénateur une nouvelle exposition, notamment auprès de la jeunesse.