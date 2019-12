Le procès en destitution de Donald Trump au Sénat américain est désormais irréversible. Le vote à la Chambre des Représentants aura probablement lieu ce mercredi et le dossier sera envoyé au Sénat auquel revient le dernier. Si la Chambre des Représentants est majoritairement démocrate et donc clairement acquise à la cause de cette destitution initiée par leur leader démocrate Nancy Pelosi, le Sénat majoritairement républicain devrait bloquer la destitution de Donald Trump qui n’aura probablement jamais lieu.

Néanmoins, le président américain s’en est pris à la présidente démocrate de la Chambre des Représentants dans une violente lettre. Dans une correspondance de six pages adressée à Nancy Pelosi, le président américain dont la procédure de destitution est toujours en marche s’attaque à la cheffe des Démocrates de la Chambre basse du Congrès américain. Il y fustige son procès à venir au Congrès, estimant que poursuivre cette « mise en accusation infondée » revenait à déclarer « une guerre ouverte contre la démocratie américaine ».

Des accusations fallacieuses et dangereuses selon Trump

Dans cette violente charge contre Nancy Pelosi, Donald Trump revisite les deux chefs d’accusation qui sont retenus contre lui et n’y voit que du vent. Il est en effet accusé par les démocrates d’« abus de pouvoir » et d’ « entrave à la bonne marche du Congrès ». Pour Donald Trump, le chef d’accusation d’ « abus de pouvoir » est « complètement fallacieux, sans valeur ». Il pense d’ailleurs que cette accusation est « un produit de (l’) imagination » de Nancy Pelosi et estime que son coup de fil au président ukrainien Volodymyr Zelensky était « totalement innocent » et sans « aucune pression » sur son homologue ukrainien.

S’attaquant au second chef d’accusation, Donald Trump le trouve « absurde et dangereux » et estime que les Démocrates lui en veulent pour avoir gagné les dernières élections présidentielles contre la démocrate Hillary Clinton. «Vous êtes incapable d’accepter le verdict des urnes lors de la grande élection de 2016», dénonce-t-il. Il qualifie ce procès et les investigations précédentes sur une supposée ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016 de « croisades vicieuses » contre sa personne depuis son élection il y a trois ans.

Pour rappel, Donald Trump fait face à une procédure de destitution initiée par les Démocrates pour deux accusations : Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La première accusation est partie d’un appel téléphonique passé au président ukrainien pour lui demander de lancer une enquête contre le fils de Joe Biden, son possible challenger aux Présidentielles de 2020. La deuxième accusation concerne une série de pressions sur le juge Mueller dans le cadre de l’enquête sur la supposée ingérence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016 qui ont vu l’élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis d’Amérique.