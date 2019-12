Mardi dernier, le président américain, Donald Trump, participait à une vidéoconférence avec des membres de l’armée américaine en poste à l’étranger et des journalistes. Une vidéoconférence, au cours de laquelle nombre de sujet avaient été abordés, de la menace nucléaire de la Corée du Nord à l’achat de cadeaux pour Melania Trump. Et à un soldat qui lui posait expressément la question sur le cadeau qu’il contentait offrir à la première dame, Trump répondait « une belle carte».

Quand Trump remet ça

Le président même en premier gêné de sa réponse aurait ajouté à l’adresse du soldat qui lui avait posé la question, « Je travaille toujours sur un cadeau de Noël. Il reste un peu de temps. Pas trop, mais un peu de temps » ; nous étions le 24 Décembre. Mais c’est vrai que si le président Trump et la première dame Melania Trump passeront Noël ensemble à Washington DC, au lieu de leur résidence à Mar-el-Lago, un changement de dernière minute ; il n’en demeurait pas moins que la première dame risquait fort de se retrouver sans cadeau de la part de son époux à Noel. Et ce ne serait pas la première fois.

Le fait est, que le commandant en chef des armées américaines, aurait pris l’habitude de ne pas offrir de cadeaux tout court à sa femme. En 2018 déjà, pour son anniversaire le président avait offert à son épouse depuis 14 ans, une carte et des « fleurs ». Selon la presse américaine et selon ses propres dires, le président Trump reconnaissait lui-même ne pas être très « cadeau » ; «Tout le monde me donne des cadeaux et je ne les ouvre jamais » s’était-il confié à la presse alors quelques critiques avaient fusé dans la presse notamment sur cette ‘’mauvaise habitude’’.

Cependant le président risquait peut-être, cette fois de déroger à sa règle et d’ouvrir le « cadeau de Noel » qu’avait promis lui envoyer le dirigeant nord-coréen, Kim Jung Un. Un « cadeau » qui pour nombre d’experts risquait d’être fort déplaisant et ressembler pour la Corée du Nord, à un autre de ses nombreux tests balistiques réprouvés. Mais le président américain, de répondre ; « Nous verrons ce qui se passera, (…) Peut-être m’envoie-t-il un beau vase en lieu et place d’un test de missile(…) On ne sait jamais ».