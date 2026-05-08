Maroc : les USA soulignent le rôle d’African Lion 2026 pour la sécurité régionale

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a salué jeudi à Agadir le rôle de l’exercice militaire dans le renforcement de la sécurité régionale en Afrique. Son intervention par visioconférence a eu lieu lors d’une cérémonie organisée au siège de l’État-major de la Zone Sud en présence des délégations participant à cette 22e édition.

Le responsable américain a affirmé que cet exercice conjoint illustre l’engagement des États-Unis et du Maroc en faveur de la stabilité régionale. Il a également remercié les autorités marocaines pour leur implication dans l’organisation des manœuvres militaires, organisées chaque année avec les Forces armées royales marocaines.

Des capacités militaires renforcées face aux menaces régionales

Dans son allocution, Pete Hegseth a expliqué que les exercices menés dans le cadre d’African Lion permettent aux armées participantes d’améliorer leur coordination opérationnelle et leur capacité d’intervention commune face aux défis sécuritaires. Selon lui, les forces partenaires doivent adapter leurs méthodes aux nouvelles formes de menaces et accélérer l’intégration des technologies émergentes dans les opérations militaires.

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Le responsable américain a notamment évoqué l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des outils numériques dans les simulations prévues durant cette édition 2026. Il a estimé que ces dispositifs doivent permettre aux armées engagées dans l’exercice de gagner en efficacité sur plusieurs terrains d’opérations. Une seule citation directe a été retenue au cours de son intervention : « African Lion est bien plus qu’un simple exercice d’entraînement ».

Plus de 40 pays engagés dans l’édition 2026

Selon plusieurs informations publiées ces derniers jours par des médias spécialisés et des plateformes proches des questions de défense, l’édition 2026 rassemble plus de 5 600 militaires et personnels civils issus de plus de 40 pays. Les activités se déroulent dans plusieurs zones du Maroc ainsi que dans d’autres pays africains partenaires de l’exercice.

Organisé sous la coordination de l’US AFRICOM et des Forces armées royales marocaines, African Lion figure parmi les principaux exercices militaires multinationaux menés sur le continent africain. Les entraînements portent notamment sur les opérations terrestres, aériennes et maritimes, mais aussi sur la lutte contre les groupes armés et les scénarios de gestion de crise. Les activités prévues pour cette édition doivent se poursuivre au cours des prochains jours dans plusieurs sites militaires mobilisés pour les exercices conjoints.