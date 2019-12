Éric Zemmour vient de remporter une nouvelle victoire judiciaire au tribunal de Paris. Le chroniqueur de CNEWS était visé par une plainte de la commune de l’Essonne qui l’accusait de “diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion et à un territoire déterminé”. Le tribunal de Paris a débouté la Commune de l’Essonne, auteure de la plainte contre Éric Zemmour. Ce dernier avait été très sévère contre la commune suite à une attaque dont avait été l’objet des forces de l’ordre à Grigny. Il avait notamment déclaré que Grigny était dirigée par “un régime étranger”.

Le polémiste avait réagi suite à l’attaque subie en île de France par deux policiers français, non loin de l’Essonne. Deux voitures de police étaient en stationnement quand Ils ont été prises à partie par des jeunes très violents. Au nombre de la vingtaine, ces jeunes hommes étaient armés de cocktails Molotov et semblaient très décidés à brûler vifs les policiers. Quatre policiers dont une femme avaient été blessés pendant cette violente agression. Suite à cette attaque, huit des agresseurs avaient été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison.

“C’est une contrée où l’on n’est plus en France”

C’est cet acte très critiqué qui avait fait réagir Éric Zemmour qui avait traité d’étrangers les dirigeants de la commune en question, allant même jusqu’à affirmer que Grigny, ” Ce n’est pas la France, c’est une contrée où l’on n’est plus en France, où il y a un régime étranger qui s’impose, où la police française ne rentre plus, où la loi de la République ne s’applique plus”.

En cause, des vices de forme

La principale raison qui justifie la décision de la justice française est le vice de forme contenu dans la plainte où les mots “injure” et “diffamation” reviennent. Or la loi sur la liberté de la presse stipule qu’il faut utiliser l’un ou l’autre des deux termes, pas les deux. Les avocats de Zemmour jubilent et saluent la “nouvelle victoire judiciaire d’Éric Zemmour” dans un communiqué.