En France, les débats sur les réformes des retraites semblent dans l’impasse. Ce serait un peu à qui, entre le président Emmanuel Macron, ou les syndicats qui depuis plusieurs jours avaient paralysé le pays et mobilisé des centaines de milliers de manifestants pour s’opposer à ses plans de refonte d’un pilier de l’économie socialiste, céderait le pas le premier. Ce samedi sans pour autant abdiquer, le président français faisait une déclaration qui devait aider à dépassionner le débat.

Pas de retraite pour Macron

La France consacrerait 14% de son produit intérieur brut au système de retraite, plus que la plupart des autres pays européens, avec une large part au profit des travailleurs du secteur public. Une tendance que voudrait « réaménager » les nouvelles réformes sur les retraites. Et le Président conséquent avec lui-même, selon l’Elysée, avait annoncé ce samedi, vouloir renoncer à sa propre pension de retraite une fois sa sortie de l’Elysée actée et consommée, en 2022.

De fait, le président Macron renoncerait donc à près de 19 000 EUR de revenu mensuel, auquel il aurait droit, pension et poste « à vie » en accord avec une loi sur la retraite des présidents datant de 1955, qui ne fixait aucune condition à l’accès à une pension prédéfinie, sinon d’avoir pu habiter l’Elysée. Une Loi qui devrait elle aussi être touchée par les nouvelles réformes.

Une annonce courageuse, si l’on considère l’âge de M. Macron, 42 ans, ce samedi et la déclaration de revenu faite par ses soins en 2017 et validée par la Haute Autorité de Transparence des Fonctionnaires de France. Une déclaration qui montrait bien que le président français serait loin de rouler sur l’or.

Avec une maison qui ne lui appartiendrait pas, elle serait à Brigitte Macron, et les revenus de son ancien poste d’investisseurs en Banque lourdement grevé par les impôts, le président Macron aurait une fortune personnelle qui s’élèverait à en tout et pour tout environs 1 000 000 EUR avoirs en banque, avance sur édition de mémoire et actions tout compris.