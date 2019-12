Invité à un séminaire de l’entreprise Altrad, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy s’est longuement exprimé au sujet de quelques questions de société. S’il a accepté de rapidement passer en revue des sujets liées au mouvement gilets jaunes ou à la réforme des retraites, ce dernier s’est plutôt focalisé sur l’avenir de l’Europe et sa relation avec l’Afrique.

En effet, le monde avance très vite, mais les sociétés elles, tendent à vouloir rester sur leurs bases, leurs acquis, ce qui créé de fait, un décalage entre les avancées notées et celles qu’il faudrait enregistrer. Afin de donner quelques exemples, ce dernier a évoqué l’ancien axe Est-Ouest. Aujourd’hui, celui-ci n’existe plus, bien au contraire même, puisqu’aux yeux de Sarkozy, c’est désormais plein Est que le monde doit avoir les yeux rivés.

Un nouvel ordre mondial

L’Occident recule, l’Europe prend trop de temps. Si Erdogan a réussi à construire le plus grand aéroport au monde en l’espace de quatre années seulement, Paris par exemple, a mis 40 ans à comprendre que Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. La raison ? La population européenne ayant tendance à vieillir, l’idée selon laquelle le Vieux Continent était un exemple n’existe plus vraiment. Les décisions sont longues, compliquées, le modèle ne fonctionne plus comme il le devrait, ou comme il a pu le faire par le passé.

Europe-Afrique, destin croisé

Enfin, c’est le sujet de la crise migratoire que Nicolas Sarkozy a souhaité aborder, estimant que l’Europe devait, si elle souhaitait avancer, embrasser son histoire et se tourner vers le continent africain. Infrastructures, formations, les locomotives européennes doivent ne pas avoir peur de se tourner vers les jeunes Africains. Cela coûterait moins cher d’investir sur ces personnes talentueuses et pleine d’avenir que de subir sans réellement savoir comment réagir, une vague d’immigration massive, de quoi enrayer la montée des sentiments racistes et xénophobes sur le continent… Mais surtout, de quoi se tourner vers l’avenir et accepter l’idée qu’un nouvel ordre mondial est en train de se créer sous nos yeux.