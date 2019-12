Après l’humour, Dieudonné semble vouloir se lancer dans les affaires. En effet, ce dernier a décidé de présenter un nouveau projet de cryptomonnaie, appelé le Sestrel. Pour l’occasion, cette monnaie digitale semble d’ailleurs s’adresser aux complotistes en tous genres. Ce sera d’ailleurs à eux de financer le projet.

Après le Zynecoin, Dieudonné a décidé de travailler sur le Sestrel. Une cryptomonnaie que l’humoriste présente comme étant une excellente opportunité de s’enrichir. Programmée pour 2020, la sortie du Sestrel est donc très attendue par l’humoriste, qui affirme par ailleurs que sa monnaie numérique est une excellente alternative à la façon dont l’État stock et gère l’argent des gens, du peuple. Des sommes qu’il s’apprêterait d’ailleurs à récupérer après avoir lui-même contribué à une crise économique de vaste ampleur.

Le Sestrel en vaut-il vraiment la peine ?

Dans les faits, le Sestrel serait une monnaie stable, capable de se substituer à l’euro. La raison ? Les investisseurs seront principalement attirés par l’idée de pouvoir gérer leur capital comme il est possible de le faire avec un livret A. Un point noir selon Capital, qui rappelle que Dieudonné a promis l’enrichissement à celles et ceux qui le rejoindraient sur son projet. Autre point noir, le prix de départ, fixé à 2 euros, beaucoup moins pour les premiers investisseurs qui pourraient l’avoir pour beaucoup moins. Cependant, rien n’indique que le marché ne soit baissier et qu’un Sestrel ne soit coté, quelques jours plus tard, qu’à 1 euro l’unité.

En tout et pour tout, ce seront 27.7 millions de Sestrel qui seront créés, soit plus de 55 millions d’euros dans le cas ou cette monnaie soit effectivement indexée au prix de deux euros. Pour plus de renseignements, l’humoriste vous invite également à suivre sa page YouTube. Dans ses vidéos, ce dernier invite par exemple les internautes à contacter un certain Hervé, qui se chargera de fournir quelques informations supplémentaires. Il est aujourd’hui possible d’acheter du Sestrel via Indacoin, il sera plus tard possible de s’en fournir via un virement bancaire, via un compte à l’étranger. Beaucoup d’indices qui laissent penser au média Capital que tout ne tourne pas forcément rond autour de ce projet.

L’échec du Zynecoin, dans les esprits

Enfin, l’utilité du Sestrel reste incertaine. Si beaucoup de cryptomonnaies peuvent se targuer d’avoir un ‘user case‘, ici, la chanson est sensiblement différente. Dieudonné se contente effectivement de vouloir rendre cette monnaie, l’alternative numéro 1 à l’euro et au système financier d’aujourd’hui. En outre, cela permettrait, selon les dires du créateur, de fédérer toute une nouvelle communauté de passionnée. Un nouveau projet pour l’humoriste, qui avait tenté l’aventure avec le Zynecoin, une cryptomonnaie qui avait pour objectif, de révolutionner les échanges commerciaux en Afrique.