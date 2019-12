Aux États-Unis, les rumeurs concernant les relations tendues entretenues par Melania Trump, son époux, Donald et sa belle-fille Ivanka, ne cessent d’alimenter les discussions. Récemment, Kate Bennett, journaliste et autrice de la biographie non autorisée « Free Melania » a d’ailleurs relancé les débats en effectuant quelques révélations.

Selon cette dernière, Melania Trump en aurait marre de se faire voler la vedette par Ivanka. En effet, celle-ci accompagne la plupart du temps son père lors de ses déplacements officiels, attirant un peu trop la lumière. Résultat, pour le réveillon de Noël, cette dernière n’a pas souhaité en rajouter, se rendant du côté de Paris en compagnie de son mari, Jared Kushner. Un Noël loin de la famille et loin des polémiques, qui a probablement été bénéfique à tout le monde.

Melania Trump et ses messages à Ivanka

Soucieuse de bien se faire comprendre, Melania Trump enchaînerait les messages subliminaux. Le premier remonte à juin 2018, lorsque la First Lady pose avec son fameux blouson kaki. Une veste sur laquelle une petite phrase assassine était écrite, adressée selon Bennett, à Ivanka Trump. Une manière pour elle de pointer du doigt ses envies de trop en faire lorsqu’elle se trouve en compagnie de son père et des grands leaders de ce monde.

Les époux Trump feraient chambre à part

Mais les tensions ne seraient pas palpables qu’entre les deux femmes. En effet, Melania Trump serait en guerre quasi constante avec son époux, le président Trump. Si en public les deux continuent les apparitions côte à côte, en réalité, la situation serait bien différente. À Washington, les deux feraient chambre à part. Une révélation confirmée par les journalistes du New York Times, pour qui cette façon de vivre serait même appliquée lors de voyages internationaux, le couple logeant chacun dans sa suite.

Tordre le cou aux rumeurs

Une série de révélations qui semble toutefois agacer les plus hautes sphères du pouvoir. À l’occasion d’un discours tenu le 20 décembre dernier par le président américain Donald Trump, la première dame n’a pas hésité à échanger un petit baiser avec son époux. De quoi faire taire les critiques. Pour beaucoup, il s’agissait surtout d’une tentative de calmer les choses afin de mettre un terme aux rumeurs les plus persistantes, dans l’idée de passer une dernière année de mandat au calme et surtout, de préparer la suite avec sérénité.