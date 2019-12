50 Cent devait prier très fort que ce boxeur blanc se prenne une bonne raclée de son adversaire du jour, un boxeur noir afro-américain. C’était il y a quelques jours aux Etats-Unis. Colby Covington est un fighter américain. Un inconditionnel de Donald Trump qui assumait pleinement son soutien au président américain aux positions et propos souvent décriés, notamment en ce qui concerne les minorités noires ou musulmanes des Etats-Unis.

Le combat d’UFC l’opposait à un boxeur américain d’origine nigériane, Kamaru Usman. Le fighter Colby Covington avait promis avant le match qu’il allait remporter le combat et irait présenter la ceinture de vainqueur au président Donald Trump, avant de continuer avec des propos très racistes qui avaient attirés l’attention de toutes les personnes de couleur aux Etats-Unis. Il avait notamment déclaré en se raillant de l’origine africaine de Kamaru Usman : « Qu’est-ce qu’une famille comme celle d’Usman a fait pour l’Amérique hormis passer du temps dans une prison fédérale? ».

Le racisme combattu sur un ring

Des propos qui avait dû donner envie au boxeur d’origine africaine de se surpasser et de démontrer ce dont il était capable. Ce dernier ne s’est pas fait prier et le combat ne s’est pas déroulé comme une formalité à remplir pour Colby Covington qui s’est fait démolir le portrait et défoncer la mâchoire par un Kamaru Usman, survolté et bien décidé de démontrer que sa place était bien ailleurs qu’en prison fédérale. Colby Covington s’est fait proprement amoché par Kamaru Usman qui a remporté le combat haut les mains.

La petite attention de Fifty

Il n’en a pas fallu davantage pour que 50 Cent se raille du boxeur pro-Trump sur Instagram. Après avoir rappelé les propos choquants de Colby Covington sur les origines du boxeur Kamaru Usman, Fifty a ensuite montré l’image de fin de match présentant un Colby Covington à la mâchoire sanglante, ayant perdu le match, avant d’y aller de son petit commentaire : « Et bien, vois le bon coté des choses, tu ne diras plus rien de mal ou quoi que ce soit. Pendant les 6 prochaines semaines ». Il a même eu la généreuse attention de poster un petit extrait du combat où le boxeur raciste se faisait ramoner par le boxeur d’origine nigériane, « pour ceux qui auraient raté ça ». Sacré Fifty !