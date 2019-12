Aux États-Unis, la justice semble s’inquiéter de certaines demandes du chanteur R.Kelly. En effet, ce dernier insisterait afin d’obtenir l’identité de deux femmes qui se présentent comme étant victimes des agissements de l’artiste. Toutefois, les fédéraux refusent de se prêter au jeu des questions-réponses et préfèrent préserver l’anonymat des deux plaignantes.

Mais plus que cette idée de protéger l’identité de ces deux femmes, les fédéraux semblent craindre que R.Kelly, depuis sa cellule de prison, n’organise une campagne visant à terroriser les deux femmes. Accusé de pornographie infantile ou encore de kidnapping et d’agressions sexuelles, le chanteur américain pourrait, selon la justice, tenter de pousser certaines femmes à se rétracter, et ce, dans le but de regagner du crédit dans son affaire.

Les fédéraux se posent des questions

De son côté, le chanteur voit la chose de manière bien différente. Selon ses dires, il ne pourrait ainsi pas préparer de défense convenable sans savoir qui l’attaque, qui l’accuse. Un argumentaire entendu par le procureur général, Richard P. Donoghue, mais qui ne l’a toutefois pas convaincu. Selon le magistrat, R.Kelly pourrait être tenté par l’idée d’organiser une sorte de campagne contre ces deux plaignantes, via certains de ses contacts, afin de les pousser à revoir leur jugement.

R.Kelly, des antécédents

Une justification qui se démontre assez facilement aux yeux de la justice. Au mois de juin 2019, James Mason, l’ancien manager de la star américaine a été accusé d’avoir directement appelé la famille d’une plaignante, affirmant qu’il n’hésiterait pas à tuer un à un les proches de la jeune femme si celle-ci ne revenait pas sur ses déclarations. Enfin, Derrel McDavid, ancien manager commercial du chanteur, est accusé de l’avoir couvert entre 2001 et 2009 en dépensant d’énormes sommes d’argent afin de forcer les familles à se taire.