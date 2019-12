Arturo Vidal porte plainte contre son employeur, le FC Barcelone. La nouvelle parue dans la presse espagnole a surpris plus d’un. L’international chilien n’est apparemment pas heureux dans le club catalan. Il est peu utilisé par Ernesto Valverde et ne joue que quelques rencontres sans grande envergure. Ce qui ne fait pas les affaires du Chilien et le prive de précieuses primes.

En effet, le contrat qui lie le footballeur chilien au club catalan stipule que le joueur pourrait toucher des primes pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros à condition de jouer au moins 60% des rencontres du club à raison de 45 minutes au moins par rencontre. Malheureusement ce dernier n’est pas autant apparu sous les couleurs blaugranas depuis son arrivée. Néanmoins, Arturo Vidal tient à empocher une partie des bonus en question. C’est pour réclamer ces bonus qu’il porte plainte contre son club devant la commission de la Liga et l’association des footballeurs espagnols.

Une manœuvre de Vidal pour forcer son départ ?

Le footballeur chilien estime avoir été lésé par un faible temps de jeu. Difficile cependant de blâmer l’entraîneur du club catalan lorsqu’on sait que des noms comme Ivan Rakitic et Frenkie De Jong disputent cette place de milieu offensif au chilien. Ce dernier qui est probablement sur le départ, estime que le club devrait lui verser tout au moins une partie des bonus en question et réclame 2,4 millions d’euros.

Le club blaugrana de son côté estime ne rien devoir au milieu chilien et le renvoie à la relecture de son contrat. Le club pense aussi que cette plainte est une manœuvre du Chilien pour forcer son départ, étant courtisé par l’Inter. Une chose est sûre cependant : entre Arturo Vidal et le FC Barcelone, la rupture est bien consommée.