Ce lundi, le Colorado Springs Academy Bank, une banque commerciale présente dans le Colorado et dans divers états des USA et faisant partie d’une famille de banques avec plus d’un milliard de dollars d’actifs ; se faisait attaquer par une sorte de “père Noel”. Un “père Noel” dans la posture et dans l’esprit, qui se faisait quelques minutes plus tard arrêté, alors qu’il était tranquillement attablé à un café non loin du lieu de son larcin.

Un braqueur pas comme les autres

Menu d’une sacoche, et d’une longue barbe blanche, David Wayne Oliver, 65 ans, faisait irruption dans la filiale du Colorado de la Springs Academy Bank, et intimait à l’agent de banque présent à la caisse de lui remplir sa sacoche, prétextant qu’il avait dissimulé, toujours dans la même sacoche, une arme à feu. Ayant ainsi fait sa demande et une fois servi, notre braqueur s’en serait allé avec la bagatelle somme de 10 000 USD. Mais l’histoire ne s’arrêtait pas là.

David Wayne Oliver, une fois hors de la banque, se serait mis à crier à la cantonade, « Joyeux Noel !» avec en lieu et place des confettis usuels, des coupures de billets de banque issus justement du larcin qu’il venait de commettre. Une fois ses « cadeaux » distribués, notre très particulier père Noel, s’en serait allé tranquillement s’attabler au Café du coin.

Et ce serait là que la Police lui aurait mis la main dessus sans qu’il n’oppose aucune résistance. La présence d’arme à feu n’ayant pas été ni confirmé ni infirmé par les autorités policières. Arrêté, David Wayne Oliver, aurait été conduit à la prison du comté d’El Paso et devrait faire sa première comparution devant le tribunal, ce jeudi.