L’organisation non gouvernementale Potal Men et les responsables de la communauté des transhumants de la commune de Cobly ont fait lundi, le bilan des actes de violences enregistrées vendredi 20 Décembre 2019. En effet, ces événements sont liés à des appels à violence lancés par des populations. Le bilan est sans appel.

Un mort, 185 déplacés internes et 746 animaux domestiques tués, ce sont là, les premiers chiffres issus du bilan provisoire. Le bilan précise aussi que sur les 185 déplacés se retrouvent 74 enfants, 90 femmes dont 9 enceintes et 95 hommes. A noter aussi que 77 habitations ont été incendiées. Précisons que plus de 285 sacs de maïs, 4 vélos et une moto ont été brulés, ont rapporté les responsables de l’Ong Potal Men.

Les sinistrés ont reçu des médicaments et des matériels de couchage de la direction départementale de la santé du département de l’Atacora. Rappelons que ce drame est survenu après un vol à mains armées survenu dans la nuit du Mercredi 18 au Jeudi 19 Décembre vers le village d’Ouyerihoun. Le braquage a été attribué aux transhumants après le témoignage d’une des rescapés.