Fortunes diverses pour les personnes inculpées dans l’affaire de création de crédits d’impôts fictifs et de vol de chèques aux fins de monnayage à la Direction générale des Impôts (Dgi) . La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) devant qui ils comparaissaient depuis le lundi 16 décembre a rendu son verdict et relaxe 3 d’entre eux.

Il s’agit des nommés : Arouna Barogui , Said Sacca Abdoul Passot et Augustino Tambabou. La Cour n’a pas pu constituer les infractions dont ils sont accusés. Elle ordonne donc leur libération. Ce ne sera pas le cas de 4 autres coaccusés. Ils écopent de 10 ans de prison et d’une amende de 20 millions à solder chacun.

Ces accusés reconnus coupables ont pour nom : Leila Naima Issa, Denis Francis Akplogan, Denis Flavien Tossou et Gislain Yaovi Toko. Jérôme Serge Linhounhinto et Fulbert Fassinou Oussou ont été condamnés à 15 ans de prison. Le premier devra s’acquitter d’une amende de 50 millions et le second de 159 millions. Henri Joel Hédiblè etAdounon Lambert prennent 7 ans d’emprisonnement.

Payer solidairement un demi milliard à l’Etat béninois

Le premier est astreint à payer 1,5 millions d’amende et le second 2,250 millions. Marcelline Constance Sèhou et Charles Tanguy Lawin et ont été condamnés quant à eux, à cinq ans d’emprisonnement ferme. Mme Sèhou doit solder une amende de 2, 250 millions tout comme son coaccusé. Aymard Zogo écope de 5 ans d’emprisonnement ferme et de 1,200 million d’amende.

Clara Hounton prend 3 ans d’emprisonnement ferme et 750 mille Fcfa d’amende à solder. Aristide Aniouvi est lui condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 millions de Fcfa d’amende.

Enfin Casinius Yaovi Assou écope de 5 ans de prison et 21 millions d’amende. En somme, il y a eu 14 personnes condamnées pour 3 à 15 ans de prison. Ils doivent d’ailleurs payer solidairement à l’état béninois 500 millions de Fcfa.

L’Etat s’était en effet constitué partie civile dans cette affaire. Notons que les condamnés sont des agents et cadres de l’administration fiscale. On y retrouve aussi des comptables et des responsables des entreprises privées ayant profité de ces crédits d’impôts fictifs.