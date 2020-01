La récente sortie du président Volodymyr Zelenski a semble-t-il, froissé la Russie. En effet, le Kremlin a récemment exprimé ses regrets suite aux accusations du nouveau président ukrainien, ce dernier affirmant que l’ex-URSS était responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Une sortie qui pourrait jeter à nouveau le doute sur les relations entretenues entre l’Ukraine et la Russie. Si un rapprochement s’est récemment opéré entre les deux nations, il semblerait que le tacle adressé par Kiev à Moscou ait des répercussions plus importantes que ce qui était prévu. Ainsi, le Kremlin se pose la question de savoir si, oui ou non, le président Zelensky se doit d’être invité le 9 mai prochain, afin de participer au 75e anniversaire de la victoire finale.

Zelensky, pointé du doigt par Poutine

Interrogé au sujet des graves accusations perpétrées par l’Ukraine, Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement, a souligné les regrets russes, ajoutant également que ces paroles avaient suscité l’incompréhension chez les hauts dignitaires du gouvernement, qui se sont émus d’un tel tacle. De quoi pousser le Kremlin à se poser de nombreuses questions, notamment en matière de coopération politique.

Moscou répond à Kiev

Invité à célébrer les 75 ans de la libération d’Auschwitz, Zelensky a effectivement affirmé que la Russie, au même titre que l’Allemagne nazie, a contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une vision partagée par Andrzej Duda, président polonais, qui au cours du même événement, a rappelé le rôle joué par l’ex-URSS dans ce qui reste comme l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire de l’humanité. Une position que le Kremlin a donc pointé du doigt, affirmant être en désaccord total avec une position qu’il juge comme étant « erronée » et « vexante » pour les Russes qui, 75 ans après, se font une nouvelle fois pointer du doigt.