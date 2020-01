Vladimir Poutine est décidé à restituer la vérité de l’histoire. Le président russe s’est offusqué de ce que plusieurs dirigeants du monde occidental chercheraient à travestir l’histoire de la deuxième guerre mondiale et à en livrer une version déformée et tronquée. Aussi prend-il la ferme décision de rétablir l’histoire dans ses droits en ouvrant un centre de documentation spécialement destiné à ce conflit qui a été le plus meurtrier dans le monde entier.

Le patron du Kremlin est bien remonté contre les pays qui essaient de voiler la vérité sur leur participation à la deuxième guerre mondiale. Le chef du gouvernement russe s’est exprimé au cours d’une rencontre avec des vétérans et des représentants d’organisations patriotiques à Saint-Pétersbourg le 18 janvier dernier. Pour lutter contre cette tendance de certains pays à créer leur propre version de la grande guerre, Poutine a annoncé l’ouverture prochaine en Russie d’un centre d’archives et de documentation sur la seconde guerre mondiale.

Livrer “des informations exactes et fondamentales”

L’objectif visé par Poutine avec l’ouverture de ce centre d’archives est bien précis : faire taire les fausses déclarations car selon lui, cette vérité est intentionnellement cachée dans les pays au niveau national : « Nous allons fermer la bouche ignoble de certains responsables à l’étranger qui l’ouvrent pour atteindre leurs buts politiques à court terme, nous la fermerons avec des informations exactes et fondamentales », a affirmé M.Poutine.

Il est en outre revenu sur la Résolution du Parlement européen prise dans le cadre de l’anniversaire du début de la seconde guerre mondiale. Une résolution selon laquelle la grande guerre serait la conséquence du pacte Molotov-Ribbentrop. Un “pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939“. Une Résolution qui n’agrée visiblement pas le président russe qui pense que la création de ce centre d’archives pourrait être la solution à ce genre de déclaration. Le futur centre de documentation sera très utile tant aux chercheurs russes qu’à tous les chercheurs du monde entier.