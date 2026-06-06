Crise d’Ormuz : ce que les États-Unis ont gagné selon le géant russe Rosneft

Les compagnies pétrolières américaines ont été les principales bénéficiaires de la crise dans le détroit d’Ormuz, selon Igor Setchine, directeur général de Rosneft et secrétaire exécutif de la commission présidentielle russe chargée de la stratégie de développement du complexe énergétique. Le responsable russe s’est exprimé le 6 juin lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), organisé en Russie.

Intervenant devant les participants du forum, Igor Setchine a estimé que les tensions ayant affecté le détroit d’Ormuz avaient renforcé la position des exportateurs américains d’hydrocarbures sur les marchés mondiaux. Selon lui, les entreprises américaines ont pu profiter de prix plus élevés et accroître leurs livraisons à destination de leurs clients internationaux.

Le dirigeant de Rosneft a également affirmé que les exportations américaines d’hydrocarbures atteignaient des niveaux records. « Les principales bénéficiaires sont sans aucun doute les compagnies américaines », a-t-il déclaré lors de son intervention.

Un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole

Les déclarations du responsable russe interviennent alors que le détroit d’Ormuz demeure l’un des points névralgiques du commerce énergétique mondial. Situé entre l’Iran et Oman, ce corridor maritime constitue la principale voie de transit pour les exportations pétrolières des pays du Golfe.

Selon les estimations régulièrement citées par les organismes spécialisés du secteur énergétique, près d’un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par ce passage. Toute menace de perturbation du trafic maritime dans cette zone se répercute rapidement sur les marchés internationaux et alimente les craintes d’une réduction de l’offre disponible.

Des exportateurs américains favorisés par la hausse des prix

Les tensions autour du détroit ont entraîné une hausse des cours du pétrole et renforcé l’intérêt de nombreux acheteurs pour des approvisionnements provenant d’autres régions du monde. Dans ce contexte, les producteurs américains ont bénéficié de leur capacité à augmenter leurs exportations vers l’Asie et l’Europe.

Depuis plusieurs années, les États-Unis figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz grâce au développement du pétrole de schiste. Cette position leur permet de répondre à une demande accrue lorsque des crises géopolitiques affectent les grands axes d’approvisionnement énergétiques.

Les marchés continueront de surveiller l’évolution de la situation dans le détroit d’Ormuz, dont la stabilité reste déterminante pour les flux pétroliers mondiaux et l’évolution des prix de l’énergie.