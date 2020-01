Le rappeur américain 50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III n’en finit pas de se faire remarquer sur la toile. Connu pour ses insultes à l’encontre d’autres musiciens ou personnalités célèbres, l’artiste s’en est cette fois-ci pris à sa petite amie Cuban Link (Jamira Haines) sur les réseaux sociaux. En effet, celle-ci a posté sur son compte instagram, une courte vidéo d’elle dans un petit short de marque Diesel, montrant ses abdos. La vidéo a semblé inspirant pour certains de ses followers, même si pour certains elle pourrait paraître sensuelle. C’est visiblement ce caractère sensuel qui aurait poussé 50 Cent à réagir sur la toile. A la vue de la vidéo, Fiddy ne s’est pas empêché de lâcher un commentaire qui n’a pas été très apprécié par les internautes.

« Irrespectueux et ghetto »

« Je viens d’atterrir. Maintenant, pourquoi devez-vous faire ça **, vous envoyez cela à mon téléphone, pas à Instagram » a laissé voir 50 Cent. Même si des internautes ont trouvé que ce dernier plaisanterait sur un ton sec, ce n’était pas le cas de certains qui ont vu en ce commentaire un « manque de respect » à l’endroit de Cuban Link. Un internaute a laissé voir qu’il s’agit de sa petite amie et non de sa fille. Pour un autre, ce commentaire était « irrespectueux et ghetto ». Un autre utilisateur du réseau social a laissé voir que Cuban Link adore faire le sport, et de ce fait elle montre ses abdos.