Renvoyé sous quinzaine mardi 7 janvier dernier, le procès en appel relatif au dossier dit de production de fausse attestation ou de certificat falsifié et de dépassement de dépense de campagne dans lequel l’ex premier ministre béninois et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, a été condamné en première instance n’a pas eu lieu ce jour.

A l’audience de ce mardi 21 janvier 2020 devant la Cour d’appel de Cotonou, le dossier a été une fois encore renvoyé. Pour mémoire, le tribunal de première instance de Cotonou, dans son verdict du 2 août 2019, avait déclaré Lionel Zinsou coupable d’usage de faux et dépassement de fonds de campagne. Il l’a condamné à 5 ans d’inéligibilité à toutes les élections à venir en République du Bénin, six mois d’emprisonnement assorti de sursis et une amende de cinquante millions francs Cfa.

Mais pour l’accusé et son avocat, le faux dont on l’accuse n’existe pas. Me Robert Dossou défend qu’aucune pièce n’a été produite par le ministère public de même qu’aucune infraction n’a été constituée dans ce dossier. Il parle d’un jugement plutôt politique qui n’a aucun fondement en droit.