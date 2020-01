Six morts et deux blessés. C’est du moins le bilan de la fusillade qui a eu lieu ce vendredi 24 janvier 2020 à Rot am See, dans le sud-ouest de l’Allemagne. Selon les informations relayées par la police de Aalen, la situation se serait produite à la mi-journée plus précisément vers 12 heures 45 heure locale.

L’auteur de la fusillade a été mis aux arrêts toujours selon les informations rendues publiques par la police. Il serait âgé de 37 ans et aurait visiblement agi seul.

Les victimes de la même famille

Aucun complice ne l’aurait aidé à poser son acte. Les médias allemands qui se sont vraiment penchés sur cette affaire indiquent que les victimes seraient toutes issues de la même famille alors que la police quant à elle affirmait juste qu’elles se connaissaient.

A en croire les précisions de la presse allemande, elles auraient été fusillées alors qu’ils étaient dans une auberge. Elles seraient en train de tenir une rencontre quand le drame s’est produit selon d’autres informations relayées par certains médias.

Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur ce qui a bien pu motiver un tel acte du tireur. La police quant à elle, a demandé aux uns et aux autres d’éviter de spéculer autour de l’affaire. Un important dispositif sécuritaire est déployé sur les lieux du crime.