Barack Obama est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Premier président noir des Etats-Unis d’Amérique, l’homme a à son actif un bilan positif lors de son passage à la Maison Blanche. Sa réputation sera même auréolée d’un prix Nobel de paix en 2009.

Depuis son départ du pouvoir en 2017 laissant les clés de la Maison Blanche à l’excentrique Républicain Donald Trump , Barack Obama ne s’est jamais éloigné des projecteurs. Le 30 novembre 2019 il a publié la liste de ses 35 chansons préférées de l’année 2019.

Parmi ses coups de cœur on retrouve un titre de la diva de la musique béninoise Angélique Kidjo. Il s’agit de La Vida Es Un Carnaval de (Rollo Tomasi Remix). C’est un hommage au travail qu’abat la plus américaine des chanteuses béninoises. Rappelons que la native de Ouidah a déjà remporté trois Grammys aux Etats-Unis.

Un coup de pub

Elle est donc une star bien connue de l’Oncle Sam. Outre Angélique Kidjo on retrouve dans la playlist Moda 4 Eva de Beyoncé, Show Me Love de Alicia Keys et de Miguel.

Il faut rappeler que Obama avait déjà publié un peu plus tôt la liste de ses films, séries et livres préférés de l’année 2019. C’est un véritable coup de pub pour les auteurs de ces films, chansons, livres et séries qui ont su séduire le premier président noir des Etats-Unis en 2019.