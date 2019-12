L’ancien président américain Barack Obama a une fois encore sacrifié à la tradition. Il a dévoilé sur son compte Twitter, les productions cinématographiques qui sont les meilleures de l’année 2019 selon lui. Depuis quelques années, il a habitué les internautes à ce bilan.

Sa liste est aussi attendue que les résultats des différentes enquêtes qui font le point des certains sujets. Depuis qu’il occupait le bureau ovale à la Maison Blanche, il n’a pas manqué d’honorer cet engagement personnel. Et à son départ de la présidence américaine, il l’a poursuivi.

American Factory…

Cette année, on retient qu’il a fait un clin d’œil à des films largement appréciés par les acteurs du cinéma. « Mes films et émissions de télévision préférés de 2019.Bien sûr, il y a aussi American Factory, un film de notre propre société de production, Higher Ground, qui a récemment été sélectionné pour un Oscar » avait écrit Barack Obama sur le réseau social de l’oiseau bleu avant de sa liste de 2019.

Dans la liste, on remarque trois catégories de productions. Il y a des films, des documentaires ainsi que des séries. Comme série dans le lot, on peut identifier Watchmen de HBO, la saison 2 de Fleabag et Unbelievable. Sur le registre des documentaires aimés par Barack Obama, on peut identifier Apollo 11 de Todd Douglas Miller.

Amazing Grace…

Il y a également Amazing Grace, film du concert d’Aretha Franklin dans une église baptiste de Los Angeles en 1972. Les films les plus appréciés de l’ancien président américain sont entre autre The Irishman de Martin Scorsese.

Il y a également Les filles du docteur March (Little women) de Greta Gerwig. Le Mans 66 (Ford V Ferrari) de James Mangold n’a pas manqué d’attirer l’attention d’Obama. Marriage Story de Noah Baumbach ou encore Parasite, de Bong Joon-Ho.