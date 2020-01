Depuis le week-end écoulé, l’information circule et fait état d’une démission collective de la cellule des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Bantè. Par un communiqué la coordination vient rétablir la vérité. Fausse information. Il n’y a jamais eu de démission collective de la coordination communale des FCBE de Bantè au profit au Bloc Républicain, l’un des deux partis de Patrice Talon.

Par un communiqué en date de ce mardi 14 janvier 2020, le secrétaire exécutif adjoint du bureau Codjo Akpin vient rassurer tous les militants du parti de l’ancien président Boni Yayi. Selon lui, après concertation avec les autres membres du bureau, il ressort que seul le secrétaire exécutif de la coordination communale FCBE de Bantè, Alphonse Djembou a fait une déclaration d’adhésion au Bloc Républicain. Il précise qu’aucune réunion du bureau de la coordination ne s’est tenue «pour prendre une telle décision et sur les 19 membres que compte le bureau de la coordination, seuls le monsieur Alphonse DJEMBOU, et monsieur Coffi KPOLIHOUE, Secrétaire Administratif du bureau et ancien CA de Gouka, ont opté pour la rupture».

Et donc, l’information selon laquelle il y a eu une démission collective de la coordination est fasse dont le but est de «semer de trouble et de confusion dans le rang des membres très engagés et mobilisés au profit de la restauration des acquis démocratiques dans notre pays». Le secrétaire exécutif adjoint de la coordination FCBE Bantè, Codjo Akpin invite «les militantes et militants des coordinations d’arrondissement et de village ou quartier de ville, à la sérénité et les rassure que les dispositions sont en cours pour pourvoir le plus tôt possible au remplacement des camarades démissionnaires dans les jours à venir conformément aux textes qui régissent notre parti».